شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: لا نية لدينا لإرسال قوات إلى إسرائيل «إطلاقاً» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365” - وكالات

قالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، إن الولايات المتحدة «لا نية لديها على الإطلاق» لإرسال قوات قتالية إلى إسرائيل أو غزة، وسط مخاوف من صراع إقليمي أوسع.

وأجرت هاريس، حواراً مع شبكة «سي بي إس» الإخبارية الأمريكية، وقالت في برنامج «60 دقيقة»: «ليست لدينا أي نية على الإطلاق، وليست لدينا أي خطط لإرسال قوات قتالية إلى إسرائيل أو غزة».

وأضافت أن بلادها تتمسك بـ«دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وتدعو أيضاً إلى حماية المدنيين».

وتابعت: «من المهم جداً ألا يكون هناك أي خلط بين حماس والفلسطينيين. يستحق الفلسطينيون تدابير متساوية من حيث الأمن والأمان وتقرير المصير والكرامة».

وأردفت قائلة: «لقد كنا واضحين للغاية بشأن ضرورة الالتزام بقواعد الحرب والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية».

وفيما يخص المخاوف من اتساع نطاق الصراع، كررت هاريس تحذيرات الرئيس جو بايدن لقوى إقليمية بعدم التدخل.