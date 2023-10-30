شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تتطلع إلى عقد قمة سلام عالمية هذا العام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت أوكرانيا إنها تسعى إلى عقد "قمة سلام" عالمية هذا العام، بعد أن اجتمع ممثلون دوليون في مالطا في مطلع الأسبوع لبحث صيغة السلام التي طرحتها كييف لحربها مع روسيا.

قال نائب وزير الخارجية الأوكراني "ميكولا توتشيتسكي" يوم الأحد، بعد وقت قصير من ختام الاجتماع: "هذا الهدف يظل ضروريًا وممكنًا، لقد تبين أن هناك اهتمامًا بذلك، وهناك رؤساء دول وحكومات سيحضرون القمة".

وقالت كييف إن اجتماع مالطا يومي السبت والأحد، حضره شخصيًا أو عبر الإنترنت ممثلون من 66 دولة، بزيادة تجاوزت 20 دولة مقارنة باجتماع سابق بشأن الموضوع نفسه في مدينة جدة في شهر أغسطس. ولا تشارك روسيا في هذه المحادثات.

5 نقاط

وقال توتشيتسكي إن اجتماع مالطا بحث 5 نقاط من صيغة طرحها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي العام الماضي، وهي السلامة النووية والأمن الغذائي وأمن الطاقة والإفراج عن السجناء والمبعدين وسلامة الأراضي.

أشار إلى أن جهود أوكرانيا لكسب دول "الجنوب العالمي" لم تتأثر بالمواقف المختلفة إزاء الصراع في الشرق الأوسط، على الرغم من أن ذلك قد يزيد من صعوبة تسليط الضوء على أوكرانيا.

وتساءل: "هل الأحداث العسكرية في أنحاء أخرى من العالم تجعل الأمر أكثر صعوبة؟ بالطبع يمكنها ذلك، لكن هذا دليل آخر على أهمية صيغة الرئيس زيلينسكي، لأنها تتعلق بالسلام".

غياب الصين

وأضاف توتشيتسكي أن الصين لم تحضر اجتماع مالطا على الرغم من الجهود التي بذلتها أوكرانيا لإقناع بكين بإرسال ممثل. وقال: "الأسباب غير معروفة بالنسبة لي، على ما أذكر، قال المندوب الصيني لي هوي في جدة إنه يعتزم الحضور".