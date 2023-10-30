شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك: ارتفاع عدد قتلى إعصار أوتيس إلى 48 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد قتلى إعصار أوتيس إلى 48 قتيلًا، بعد أيام من ضرب ساحل المكسيك المطل على المحيط الهادي، وفقًا لما ذكرته الحكومة المكسيكية.

ويُعتقد أن معظم الضحايا قد لاقوا حتفهم غرقًا، وقالت السلطات يوم الأحد، إنه لايزال هناك 6 أشخاص في عداد المفقودين.

وكان الاعصار أوتيس ضرب الساحل مساء الثلاثاء الماضي، بوصفه إعصارًا خطيرا للغاية من الفئة الخامسة، إذ بلغت سرعة الرياح المستدامة نحو 270 كيلومترًا في الساعة، ووصلت سرعة الزوابع المصاحبة له إلى 330 كيلومترًا في الساعة، ثم فقد قوته على الأرض وتلاشى في النهاية.

وفي غضون 12 ساعة فقط، تطور الامر من عاصفة استوائية إلى إعصار خطير، ثم فقد قوته وتلاشى بعد وصوله إلى اليابسة.

تضرر 80% من الفنادق

ولحقت أضرار بأكثر من 270 ألف شقة ومنزل بسبب الإعصار، بالإضافة إلى ذلك، تضرر 80% من جميع الفنادق في المنطقة التي تعتمد على السياحة.

وفي الوقت ذاته، وزعت القوات المسلحة إمدادات الإغاثة في منتجع أكابولكو الساحلي، وذكرت وزارة الدفاع أن الجنود أحضروا كميات من الغذاء ومياه الشرب إلى الأحياء الأكثر تضررًا.

ونقل الجيش 40 طنًا من المساعدات جوًا إلى المنطقة المنكوبة، كما سلم الصليب الأحمر 75 طنًا أخرى.

ويشتهر منتجع أكابولكو بفنادقه الفاخرة ورحلات الغوص، وعلاوة على ذلك، فهو يحظى بشعبية كبيرة لدى السياح الذين لديهم ميزانية محدودة.

وأظهرت التقديرات الأولية أن العاصفة ربما تكون قد تسببت في وقوع أضرار تقدر قيمتها بـ15 مليار دولار.