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مصرع 9 أشخاص إثر تحطم طائرة في البرازيل

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

لقي ما لا يقل عن تسعة أشخاص حتفهم في حادث تحطم طائرة صغيرة بالقرب من مطار ريو برانكو غربي البرازيل.

وذكرت وسائل إعلام برازيلية أن الطائرة كانت في طريقها إلى مدينة انفيرا في ولاية امازوناس.

 

وأضافت أن الطائرة سقطت في منطقة غابات يصعب الوصول إليها وانفجرت هناك.

وفي سبتمبر الماضي، أعلنت السلطات البرازيلية مقتل 14 شخصاً جراء تحطم طائرة في ولاية الأمازون شمالي البلاد.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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