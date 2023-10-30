مصرع 9 أشخاص إثر تحطم طائرة في البرازيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

لقي ما لا يقل عن تسعة أشخاص حتفهم في حادث تحطم طائرة صغيرة بالقرب من مطار ريو برانكو غربي البرازيل.

وذكرت وسائل إعلام برازيلية أن الطائرة كانت في طريقها إلى مدينة انفيرا في ولاية امازوناس.

وأضافت أن الطائرة سقطت في منطقة غابات يصعب الوصول إليها وانفجرت هناك.

وفي سبتمبر الماضي، أعلنت السلطات البرازيلية مقتل 14 شخصاً جراء تحطم طائرة في ولاية الأمازون شمالي البلاد.