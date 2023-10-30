منظمة دولية: الأطفال يشكلون 40% من القتلى في غزة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت منظمة "أنقذوا الأطفال"، اليوم الاثنين، مقتل أكثر من 3200 طفل فلسطيني في قطاع غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع.



وقالت المنظمة إن الأطفال يشكلون نسبة 40% من الذين قتلوا في غزة، مشيرة إلى أن ألف طفل آخر في عداد المفقودين.



ودعت المنظمة الدولية "إلى وقف فوري لإطلاق النار لحماية أرواح الأطفال في القطاع".



ولليوم الـ24 يواصل الاحتلال الإسرائيلي غاراته المكثفة على قطاع غزة، وحتى مساء الأحد، قُتل 8005 فلسطينيين، بينهم 3324 طفلا و2062 سيدة و460 مسنا، بحسب وزارة الصحة في غزة.

