القوات الجوية الأوكرانية تشن 16 غارة على أهداف روسية خلال آخر 24 ساعة

ياسر رشاد - القاهرة -

أفادت الهيئة بأن القوات الجوية الأوكرانية شنت آخر 24 ساعة 16 غارة على أهداف روسية، موضحة أن حوالي 60 اشتباكًا قتاليًا وقعوا على الجبهة خلال الـ 24 ساعة الماضية، في حين شن الجيش الروسي ضربة صاروخية واحدة و88 غارة جوية وفتح النار بأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة 70 مرة على المواقع والبلدات الأوكرانية.

وأضاف بيان الهيئة أنه في أعقاب الهجمات الروسية، تم الإبلاغ عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين، فضلاً عن الأضرار التي لحقت بالمنازل السكنية وغيرها من البنية التحتية المدنية، وعلى وجه الخصوص، أثرت الغارات الجوية الروسية على مناطق سينكيفكا وبتروبافليفكا ونوفوسينوف وبيششان في إقليم خاركيف؛ وغابات سيريبريانسكي وبيلوهوريفكا في إقليم لوهانسك وغيرها من البلدات والمدن الأوكرانية.

وفي السياق، ذكرت الهيئة بأن روسيا شنت الليلة الماضية هجوما جويا آخر على الأراضي الأوكرانية، مستخدمة 12 طائرة مقاتلة بدون طيار حيث تم إسقاط جميعها من قبل وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية.

وأوضحت الهيئة، في بيان، "خلال الليلة الماضية، شن الروس هجومًا جويًا آخر على أوكرانيا، مستخدمًا 12 ذخيرة من طراز شاهد-136/131، ومرت وحدات الدفاع الجوي جميع الطائرات بدون طيار المعادية البالغ عددها 12 طائرة.

وكانت صفارات الإنذار للغارات الجوية قد انطلقت الليلة الماضية في جميع أنحاء أوكرانيا بسبب التهديد بهجمات الطائرات بدون طيار الروسية.