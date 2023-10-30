روسيا: خسائر أوكرانيا في هجومها المضاد تجاوزت 90 ألف جندي بين قتيل وجريح

ياسر رشاد - القاهرة -

أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أن خسائر القوات الأوكرانية خلال هجومها المضاد تجاوز 90 ألف فرد بين قتيل وجريح، دون تحقيق أي نجاح على الأرض.

وقال شويجو إنه منذ بداية الهجوم المضاد الأوكراني الذي حظى بتغطية إعلامية واسعة النطاق وتمت رعايته بسخاء من الغرب، خسرت كييف أكثر من 90 ألف جندي بين قتيل وجريح.

وأضاف أن القوات الأوكرانية تكبدت حوالي 600 دبابة و1.9 ألف مدرعة من مختلف الفئات، مؤكدا في الوقت نفسه أن القوات الروسية ستواصل المهام الموكلة إليها بشكل ممنهج، وضمان سلامة المدنيين.

وشدد شويجو على أن روسيا ما زالت مستعدة لبحث الأزمة الأوكرانية بعد انتهاء النزاع وتعزيز التعايش مع الغرب.

وأوضح وزير الدفاع الروسي أن الغرب يستخدم أوكرانيا أداة في محاولة منه لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، بعد أن اتخذت موسكو إجراءات منعت توسع حلف شمال الأطلسي “الناتو” شرقا، مشيرا إلى “أن البيت الأبيض واصل تجاهل حقوق روسيا المشروعة في ضمان أمنها، ووجدنا أنفسنا مجبرين على اتخاذ تدابير مضادة لهذه الخطوات العدائية.