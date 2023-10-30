الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة قمع ضد مدينة جنين

ياسر رشاد - القاهرة - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة قمع واسعة النطاق ضد مدينة جنين ومخيمها، صباح اليوم الإثنين، أسفرت عن استشهاد شابين وإصابة 9 آخرين.

محاصرة محيط مستشفى ابن سينا

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة بأكثر من 100 مركبة عسكرية من عدة محاور، وقامت بمحاصرة محيط مستشفى ابن سينا، ونشر قناصتها على أسطح البنايات المحيطة، وأطلقت الرصاص الحي بشكل كثيف صوب المواطنين، مما أدى إلى استشهاد شابين وإصابة 9 آخرين.

انقطاع التيار الكهربائي

كما استهدفت قوات الاحتلال محولات كهربائية في المدينة والمخيم، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة.

ويأتي هذا الهجوم الإسرائيلي في أعقاب سلسلة عمليات فدائية استهدفت قوات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة.