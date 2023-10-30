مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية شرطة لاحتلال

ياسر رشاد - القاهرة -

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدَّوا طقوسا تلمودية في محيط مصلى الرحمة.

وفي السياق ذاته، شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى، وأوقفت الطلبة عند أبواب المسجد وفتشتهم، وأعاقت وصولهم إلى المدارس داخل المسجد.

وفي سياق متصل استشهد شابان، وأصيب 9 آخرون، فجر اليوم الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها.

وأكد مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر للوكالة الرسمية استشهاد شابين برصاص الاحتلال هما: أمير عبد الله شربجي متأثرا بإصابته الخطيرة بالرصاص الحي، ونورس إبراهيم بعجاوي (28 عاما).

وقال إن مركبات الإسعاف نقلت إلى المستشفى 6 إصابات بالرصاص الحي إحداها خطيرة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين بأكثر من 100 مركبة عسكرية من عدة محاور برفقة جرافتين عسكريتين، وتحاصر محيط مستشفى ابن سينا، بالتزامن مع تحليق طائرة استطلاع مسيرة فوق المدينة.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، طفلا من مخيم شعفاط شمال شرق القدس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي رأس خميس في المخيم، واعتقلت الطفل فيصل الرشق، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مواطنا من مخيم الجلزون شمال رام الله.

وأفادت مصادر أيضا، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم واعتقلت محمد صالح، بعد أن داهمت منزله وفتشته.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة.