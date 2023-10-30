شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب" يحيل 4 اتفاقيات دولية للجان النوعية منها انضمام مصر لشركة أفريقيا 50 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إحالة 4 تقارير للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول اتفاقيات دولية إلي اللجان النوعية المختصة، ومنها ما يتعلق بتطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية، واتفاقية تأسيس شركة أفريقيا 50 لتمويل المشروعات انضمام مصر إليها.

وفي هذا الصدد، أحال رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 471 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي سكة حديد للجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات، مكتب الشؤون الاقتصادية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 473 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية «بشأن تسهيل التصحيح الهيكلي السابع بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي"، للجنة مشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبي الخطة والموازنة والشؤون العربية.

كما وافقت على قرار رئيس الجمهورية رقم 474 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس «شركة أفريقيا 50 لتطوير المشروعات» وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 475 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس «شركة أفريقيا 50 لتمويل المشروعات» وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية، إلي لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب الشؤون الافريقية