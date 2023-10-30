الطقس غدا غائم جزئيا مع انخفاض في الحرارة وأمطار متفرقة تشتد أحيانا شمالا

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة، مع انخفاض في درجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، مع رياح ناشطة بخاصة في المناطق الجنوبية وأمطار متفرقة يتوقع ان تشتد احيانا في المناطق الشمالية مترافقة مع برق ورعد وضباب على المرتفعات.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم اجمالا بسحب متوسطة ومرتفعة دون تعديل في درجات الحرارة، وهطول امطار متفرقة بخاصة شمال البلاد مع رياح ناشطة تشتد احيانا.

الثلثاء: غائم جزئيا إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة، مع انخفاض في درجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، مع رياح ناشطة بخاصة في المناطق الجنوبية وأمطار متفرقة يتوقع ان تشتد احيانا في المناطق الشمالية مترافقة مع برق ورعد وضباب على المرتفعات .

الأربعاء: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة، وامطار خفيفة شمال البلاد وضباب على المرتفعات .

الخميس: غائم جزئيا الى غائم احيانا مع انخفاض في درجات الحرارة على الساحل ودون تعديل على الجبال و في الداخل مع ضباب على المرتفعات.