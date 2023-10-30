أكّد المدير العام لهيئة "أوجيرو" عماد كريدية، لـ"النشرة"، أنّ ما أعلنته مجموعة قراصنة إسرائيليّة، مساء أمس، عن منع 250 ألف حساب في لبنان من الوصول إلى الإنترنت، غير صحيح ومشكوك بأمره، لافتًا إلى أنّ الهيئة لم تتلقَّ أيّ شكوى عن غياب خدمة أو تعطّلها، كما أنّ غرفة العمليّات المعنيّة بأمر الأمن السيبراني لم تسجّل أيّ خرق للبوّابات الإلكترونيّة.
وكانت مجموعة قراصنة إسرائيليّة قد أعلنت، مساء أمس، منع 250 ألف حساب في لبنان من الوصول إلى الإنترنت. وأشارت المجموعة، الّتي تطلق على نفسها اسم "نحن الشياطين الحمر"، إلى أنّ الهجوم جاء ردًّا على إطلاق "حزب الله" أكثر من 10 صواريخ إلى المستوطنات الإسرائيليّة الشّماليّة.
ونشرت المجموعة قائمةً بأسماء المشتركين الّذين يتزوّدون بخدمة الإنترنت من شركة "The global Vision"، وبدا من الصّور الثّلاث الّتي نشرتها، أنّه تمّ قطع الإنترنت عن سائر المشتركين.
كانت هذه تفاصيل خبر كريدية لـ"النشرة": ما أعلنه قراصنة إسرائيليون عن منع 250 ألف حساب بلبنان من الوصول للإنترنت غير صحيح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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