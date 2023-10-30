المكتب الحكومي بغزة: لا يوجد تقدم بري داخل الاحياء السكنية بشكل قاطع

افاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بإنه "خلافا لحديث الاحتلال؛ فإنه لا يوجد أي تقدم بري داخل الأحياء السكنية في قطاع غزة بشكل قاطع، وما جرى على شارع صلاح الدين هو توغل بضع دبابات لجيش الاحتلال وجرافة انطلاقاً من المنطقة الزراعية المفتوحة بمنطقة جحر الديك"، موضحا ان "هذه الآليات قامت باستهداف سيارتين مدنيتين على شارع صلاح الدين، وإحداث تجريف في الشارع قبل أن تجبرها المقاومة على التراجع".

وأكد، "لا يوجد حاليا أي تواجد لآليات جيش الاحتلال على شارع صلاح الدين، وعادت حركة المواطنين لطبيعتها عليه"، مشيرا الى أن "ما جرى يظهر أن جيش الاحتلال لا يستطيع التواجد في أي منطقة داخل قطاع غزة تحت ضربات المقاومة، حتى لو كانت منطقة زراعية مفتوحة كالتي توغل بها صباحا تحت القصف الكثيف والأحزمة النارية، مشيرا أن الجيش يحاول رسم صورة غير حقيقية لتواجد جنوده بمناطق داخل القطاع".