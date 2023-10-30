"سرايا القدس": استهدفنا موقع تأمين السريج في شرق خان يونس بقذائف "الهاون"

أفادت "​سرايا القدس​"، الجناح العسكري لـ"حركة الجهاد الإسلامي"، بـ"أنّنا استهدفنا موقع تأمين السريج في شرق ​خان يونس​ بقذائف الهاون". وكانت قد أشارت في وقت سابق، إلى أنّ "كتيبة علي الأسود نفّذت مساء أمس الأحد عمليّة اختراق للسّياج الأمني لدى العدو الإسرائيلي عند موقع حانيتا العسكري، حيث تمكّن مقاتلونا من الاشتباك مع القوّات الإسرائيليّة على أرض فلسطين المحتلة، وذلك نصرةً لغزة ضمن معركة "طوفان الأقصى"، وردًّا على مجازر الاحتلال بحقّ المدنيّين".

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