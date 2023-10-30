كلينتون: وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" أمر غير ممكن وإذا حصل سيكون هدية للحركة

اشارت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون، الى إن "وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" أمر غير ممكن، وإذا حصل سيكون هدية" للحركة".
وانتقدت كلينتون الدعوات لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، معتبرة أن "الذين يطالبون بوقف إطلاق النار الآن لا يفهمون "حماس"... هذا غير ممكن".
وأضافت: "ستكون هذه هدية لـ"حماس" لأنهم سيستخدمون أي فترة من الوقت يتحقق فيها وقف إطلاق النار لإعادة التسلح، وإنشاء مواقع أقوى حتى يتمكنوا في نهاية المطاف من صد هجوم الإسرائيليين".
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