تقرير إسرائيلي: مسؤولون إيرانيون التقوا حماس 4 مرات على الأقل قبل هجوم 7 تشرين الأول

أصدر مركز المعلومات حول الاستخبارات والإرهاب الإسرائيلي "ITIC" تقريراً، أشار فيه إلى أن كبار المسؤولين الإيرانيين وحركة "حماس" التقوا 4 مرات على الأقل في عام 2023، قبل هجوم 7 تشرين الأول.

وحسبما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن التقرير، فإنه "بالإضافة إلى ذلك، تحدث مسؤولون كبار من إيران وحكام غزة عبر الهاتف 4 مرات على الأقل هذا العام".

وأشارت الصحيفة إلى أن "هذا المركز يعتمد غالبا في تقاريره على المصادر المفتوحة، لكن نظرا لأنه يدار من قبل كبار مسؤولي الاستخبارات السابقين، فهو أيضا على اتصال بعناصر الاستخبارات الحاليين".

ولفت التقرير إلى أنه "منذ 7 تشرين الأول، تشن إسرائيل حربا ضد ما يعرف باسم (محور المقاومة) الذي تقوده إيران واثنان من وكلائها، حماس وحزب الله"، موضحاً أن "دعم إيران لحماس وحزب الله يتجاوز الحرب الحالية وجولات الصراع السابقة بين إسرائيل والمنظمات الإرهابية في غزة".

وأوضح أنه "رغم أن حماس حركة سنية وليست شيعية، فإن القاسم المشترك بينها مع إيران، هو مفهوم (المقاومة والرغبة في تدمير إسرائيل)، وهذا يعني أن إيران تعتبر حماس وحركة الجهاد مركزي قوة في الساحة الفلسطينية، يمكن استخدامهما لتحقيق أهدافها الإقليمية، خاصة تجاه إسرائيل"