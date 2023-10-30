رئيس الجزائر: الفلسطينيون ليسوا إرهابيين وما يحدث في قطاع غزة جرائم حرب مكتملة الأركان

أكّد الرّئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، إلى أنّ ما يحدث في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأوّل الحالي، "جرائم حرب مكتملة الأركان".
وأشار، في كلمة خلال لقاء له مع المجتمع المدني، إلى أنّ "الفلسطينيّين ليسوا إرهابيّين، لأنّهم يدافعون عن وطنهم وحقّهم المشروع في استقلال وطنهم"، مذكّرًا بأنّ "الجزائريّين لُقّبوا هم أيضًا بالإرهابيّين حينما دافعوا عن أرضهم ضدّ الاستعمار الفرنسي".
ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ 7 تشرين الحالي، قصف مختلف مناطق قطاع غزة، جوًّا وبرًّا وبحرًا، ما أدّى إلى سقوط أكثر من 8 آلاف ضحيّة، فضلًا عن أكثر من 20 ألف جريح؛ وذلك ردًّا على عمليّة "طوفان الأقصى" الّتي أطلقتها حركة "حماس".
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