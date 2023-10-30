الجيش الإسرائيلي يفصل شمال قطاع غزة عن الجنوب والوسط

الشارقة - اميمة ياسر -

أفاد تلفزيون فلسطين، اليوم الإثنين، بأن دبابات الجيش الإسرائيلي تفصل الآن شمال قطاع غزة عن الجنوب والوسط، وذلك بعدما استهدفت غارات جوية المحافظة الوسطى في القطاع منذ الفجر.

ونقلت وكالة أنباء العالم العربي عن شهود عيان قولهم إن قوات الجيش الإسرائيلي قاموا بتوغل مفاجئ في منطقة جحر الديك إلى الجنوب من قطاع غزة.

وأضاف شهود العيان أنهم رأوا دبابات عند مدخل مدينة غزة من ناحية الجنوب في شارع صلاح الدين.

وتقع منطقة جحر الديك عند مدخل المحافظة الوسطى مع نهاية حدود مدينة غزة الجنوبية.

وقال شاهد عيان للوكالة: "الدبابات قطعت شارع صلاح الدين قادمة من منطقة فارغة ومكشوفة كليا".

وتابع: "هي تتمركز الآن قرب المفترق المؤدي لمنتجع النور السياحي"، مؤكدا استهداف أي حركة قريبة من المكان.

وفي وقت سابق اليوم، صرحت رئيسة مكتب الإعلام العربي في الجيش الإسرائيلي، بأن الجيش واصل توسيع الأعمال البرية في قطاع غزة الليلة الماضية

وفي تدوينة عبر حسابها بمنصة "إكس"، قالت كابتن إيلا إن القصف دمّر بنى تحتية ومجمعات عسكرية لحماس.

وأشارت إلى قصف مبنى في غزة قالت إن 20 من عناصر حماس كانوا بداخله، مضيفة: "استهدفنا نحو 600 هدف لحماس خلال الـ24 ساعة الماضية".

وفي وقت سابق ايضا، رفض المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشدة دعوات وقف إطلاق النار، مؤكدا أنه "لا عودة إلى ما قبل 7 أكتوبر"، فيما أشار إلى أن "القوات الإسرائيلية لا تنوي البقاء في قطاع غزة إلى الأبد، لكننا سنبقى لفترة من أجل القضاء على حماس".

وتسارعت الأحداث منذ مساء الجمعة الماضية مع شن إسرائيل غارات جوية وقصفا من البر والبحر، ترافق مع قطع للاتصالات عن غزة لنحو يوم، مع بدء توغل بري هو الأوسع منذ بداية المعارك في 7 أكتوبر.