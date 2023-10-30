شكرا لقرائتكم خبر عن بالدليل القاطع.. ما حقيقة صورة طفل «تنكر بكفن» في غزة؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365” - وكالات

ظهرت في مواقع التواصل الاجتماعي صورة ادعى ناشروها أنها لطفل متنكر بشكل جثة في غزة يستخدم هاتفاً محمولاً، في إشارة إلى أن عدد القتلى الصادر عن السلطات الصحية ليس بصحيح، في الوقت نفسه الذي قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، إنّه يشكّك بحصيلة القتلى التي يعلنها الفلسطينيون في غزة، على خلفيّة الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، عقب الهجوم المباغت الذي شنّته الحركة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

إلا أنّ الدلائل أظهرت أن الصورة في الحقيقة تعود لمسابقة للأزياء التنكريّة في تايلاند عام 2022.

ويبدو في الصورة طفلٌ يُخرج يديه من كفنٍ، ويستخدم هاتفاً محمولاً، وجاء في التعليق المرافق، «جثة في غزة ترسل رسالة من الهاتف...أكاذيب حماس وتضخيم أرقام القتلى».

حظيت الصورة بمئات آلاف المشاهدات من صفحة الصحفيّ الإسرائيليّ إيدي كوهين، الذي سبق أن نشر صوراً ومقاطع فيديو مضلّلة عدّة، في موقع (أكس)، إضافة إلى مئات مشاركات في صفحات بلغات أخرى.

بايدن يشكّك بحصيلة حماس

ويأتي تداول هذه الصورة في ظلّ تشكيك الإدارة الأمريكيّة بعدد القتلى المعلن في غزّة خلال الحرب التي تشنّها إسرائيل على حركة حماس، والقصف المكثف، والمتواصل على القطاع.

وكان الرئيس الأمريكي الذي زار إسرائيل الأسبوع الماضي للتعبير عن تضامنه مع أبرز حلفاء واشنطن في المنطقة، أكّد الأربعاء أنّه «لا يثق» بالحصيلة الفلسطينية.

وقال للصحفيين في البيت الأبيض: «ليست لديّ أدنى فكرة (عمّا إذا كان) الفلسطينيون يقولون الحقيقة بشأن عدد الأشخاص الذين يُقتلون، مؤكد أنّ أبرياء فقدوا أرواحهم، لكن هذا هو ثمن خوض الحرب»، متابعاً، «لكنّني لا أثق بالعدد الذي يستخدمه الفلسطينيون».

وردّاً على بايدن نشرت وزارة الصحة التابعة لحماس، الخميس، تقريراً تفصيلياً بأسماء أكثر من سبعة آلاف فلسطيني من «ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة».

وجاء التقرير الصادر عن وزارة الصحّة في القطاع الذي تسيطر عليه الحركة، في 212 صفحة، وعدّد أسماء 6747 شخصاً مع سنّهم وجنسهم ورقم هويتهم، يُضاف إليهم 281 قتيلاً «من مجهولي الهوية»، إلا أن حصيلة الضحايا ارتفعت في الأيام التي تلت الإعلان؛ حيث بلغ عدد الضحايا إلى 8005 أشخاص بينهم 3342 طفلاً.

ويغطّي التقرير الفترة التي تبدأ في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، تاريخ الهجوم غير المسبوق الذي شنّته الحركة على مستوطنات غلاف غزة وأدي إلى مقتل 1400، وفق السلطات.

وتقوم إسرائيل منذ ذلك الحين بقصف جويّ ومدفعيّ مكثّف على القطاع، وتواصل الاستعداد لعملية برية محتملة.

زيّ تنكريّ من تايلاند

وكشف البحث والتحقق من الصورة المتداولة أنه لا علاقة لها بكلّ ذلك، وأرشد التفتيش عنها في موقع «جوجل» إلى الصورة نفسها منشورة في تشرين الأوّل/أكتوبر 2022 مرفقة بصورٍ أخرى تظهر ما يبدو أنّها أزياء تنكريّة، في صفحة إخباريّة تايلانديّة.

وجاء في التعليق المرافق للصور أنّها تعود لأخوين فازا في مسابقة أزياء تنكريّة، خلال الاحتفال بعيد الهالويين في مركز تجاري في مدينة ناخون راتشاسيما في تايلاند.

وتظهر على هذه الصور علامة مائيّة باسم والدة الطفلين «سوراتانا - سوادكيت»، التي نشرت الصور في حسابها الشخصيّ في 29 تشرين الأول/لأكتوبر 2022.

كما نشرت مقاطع فيديو أخرى للطفلين خلال مشاركتهما في المسابقة التنكرية في مركز «سنترال بلازا» التجاري في تايلاند.

كما يمكن العثور على صورٍ أخرى لهما ضمن مجموعة صورٍ نشرها متجر «سينترال كورات» المنظّم للمسابقة في صفحته على موقع «فيسبوك».

وقد أثارت هذه الأزياء اهتمام وسائل إعلاميّة تايلانديّة عدّة آنذاك.