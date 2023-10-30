انت الان تتابع خبر تحرير والدي لويس دياز لاعب ليفربول من الخاطفين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية، "أن عملية إنقاذ والدي الكولومبي لويس دياز لاعب ليفربول الإنجليزي في كولومبيا قد نجحت، والشرطة نجحت في إنقاذ والد دياز بعد ساعات من إنقاذ والدته في إطلاق نار أدى إلى وفاة شخصين بكولومبيا".وكانت وسائل إعلام محلية تناقلت خبر حول اختطاف "لويس مانويل دياز وسيلينيس مارولاندا"، والدي لويس دياز، وهما في طريقهما إلى المنزل، حيث تم اعتراضهم من قبل الخاطفين في محطة وقود بـ مقاطعة غواخيرا الريفية، شمال البلاد، ونُقل والد دياز على دراجة نارية، بينما نُقلت والدته في سيارة رباعية الدفع.

وكشفت السلطات أن دوافع الاختطاف تعود إلى هدف الحصول على فدية، وبعد أن تمكنت الشرطة من إنقاذ والدته من الخاطفين، كان والده لا يزال مفقودًا، إلى أن أعلن الرئيس الكولومبي تحرير والدة نجم ليفربول، بعدما تدخل شخصيًا في الإشراف على عمليات الشرطة لإعادة المختطفين.

