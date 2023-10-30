انت الان تتابع خبر أبرزها كربلاء والشرطة.. 5 مواجهات تفتح الجولة الثانية بدوري المحترفين اليوم والان مع التفاصيل

ويواجه فريق نوروز، ضيفه دهوك، على ملعب السليمانية في تمام الساعة الثالثة عصراً.

بغداد - ياسين صفوان - إذ سيفتتح فريقا القاسم وأربيل مباريات الجولة الثانية بلقاء يقام في تمام الساعة الخامسة على ملعب الكوت الأولمبي.

اما فريق نفط الوسط، سيلاعب ضيفه القادم من العاصمة بغداد فريق القوة الجوية على ملعب النجف في تمام الساعة السابعة مساء.

ويخوض حامل اللقب فريق الشرطة مواجهة مهمة مع ضيفه كربلاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء على ملعب نادي الزوراء الرياضي.

اما المواجهة الخامسة، فتشهد لقاءً بين فريق نفط ميسان، وفريق الزوراء على ملعب البصرة الدولي في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.