انت الان تتابع خبر لشمولهم برواتب الرعاية.. ذوو الأطفال الخاضعين لزراعة الأعضاء يناشدون والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال لفيف من ذوي الأطفال الخاضعين لعمليات زراعة الأعضاء، أن حالات أبنائهم تحتاج إلى رعاية تامة وتوفير أدوية مثبطات المناعة على نحو مزمن ومدى الحياة، والكثير منها غير متوفرة في العراق ويتعين عليهم شرائها من خارج العراق، فضلا عن ضرورة إجراء تحاليل دم دورية ومتقاربة لمراقبة أوضاعهم الصحية وتعديل برامج العلاج الخاصة بهم، لافتين إلى أن هذه أمور تتصل بحياتهم مباشرة ولا يمكن تركها بأي حال من الأحوال وهي تثقل كاهلهم كونها عالية الكلفة، وبذلك هم يناشدون رئيس الحكومة ووزارة العمل لشمولهم برواتب الرعاية كونهم ضعفاء وبأمس الحاجة لكل مساعدة ممكنة.ويلفت ذوو الأطفال الخاضعين لعمليات زراعة الأعضاء وأبرزها زرع الكبد، إلى أن ما يزيد صعوبة حالتهم هو اضطرار ذويهم (الأم أو الأب او الأخ) في أغلب الأحيان إلى التبرع لإنقاذ حياة أطفالهم، الأمر الذي يزيد العبء على العائلة المعنية، ولذلك فهم يناشدون رئيس الحكومة بالنظر إليهم بعين العطف والأبوة وشمولهم بوضع خاص يعنيهم في محنتهم بالغة الصعوبة.

وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي أعلن، الخميس (26 تشرين الأول 2023)، شمول الأطفال المصابين بمرض السكري برواتب الحماية الاجتماعية وفق قرار صدر من الحكومة بهذا الشأن.

