انت الان تتابع خبر زيادة عدد الرحلات الجوية من طهران إلى النجف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب وكالة "فارس"، قد شهد برنامج إيفاد بعض القوافل لزيارة العتبات المقدسة في العراق بعض التغيير، مما اضطرت الى تأجيل رحلاتها الجوية التي كانت أكثر من 7 رحلات جوية الى أجل غير مسمى.

ورغم ذلك فإن بعض الخطوط الجوية تضطر الى الهبوط في مطار بغداد لنقل الركاب، لذا فقد تم تنظيم 5 رحلات من مطار طهران الى العاصمة العراقية منذ اليوم الاثنين، منها شركة عراقية واحدة و 4 شركات إيرانية.



وكان مطار النجف الأشرف خلال الأيام الماضية مغلقا، فيما واجه بعض الزوار الايرانيين في العراق عدة مشاكل أجبرتهم على العودة الى الجمهورية الاسلامية الايرانية في رحلة خاصة انطلقت من مطار بغداد.

الجدير بالذكر أنه وبسبب القيود المفروضة على مطار النجف الاشرف في الايام الماضية، فإن الكثير من الرحلات الجوية الايرانية غير قادرة على القيام بنشاطها في هذا المطار، مما أدى الى الغاء ايفاد الزوار الايرانيين الى العتبات المقدسة وتأجيلها الى موعد اخر.

