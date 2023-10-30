انت الان تتابع خبر إيران تكشف تفاصيل المدينة الصناعية المشتركة مع العراق.. متى موعد انشائها؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واوضح نوري في تصريح متلفز، ان هذه المدينة الصناعية والتجارية المشتركة بين ايران واقليم كردستان ستبنى داخل الاراضي العراقية، وان التراخيص الذي ستمنحها الحكومة الايرانية لانشائها يعتبر الاول من نوعه.كما شدد نوري على ان كافة اللقاءات التي جرت مع الجانب العراقي حتى الان شهدت قيام الجانب العراقي باعلان الرغبة في اطلاق استثمارات في محافظة كردستان الايرانية، وان هذه المحافظة ستشهد قريبا حضور المستثمرين الاجانب من العراق وارمينيا وروسيا والصين والمانيا.

واشار مساعد محافظ كردستان الايرانية لشؤون التنسيق، ان حجم التبادل التجاري عبر منفذ باشماق الحدودي بين محافظة كردستان الايرانية واقليم كردستان العراقي يتخطى حاليا الـ 7 مليارات دولار سنويا، وهو يشمل الاستيراد والتصدير والترانزيت، ونعتقد انه يمكن زيادة حجم هذا التبادل التجاري الى 20 مليار دولار.

