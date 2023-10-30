انت الان تتابع خبر بغداد.. السجن 6 سنوات بحق مروج العملة المزيفة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "شخصاً مروجاً ضبط بحوزته مبلغ مزيف من العملة العراقية وقدره (7131ورقة) من فئة (25) ألف دينار عراقي"، مؤكداً أنه "كان يقوم بإدخال العملة المزيفة بعد طباعتها في تركيا".



وأضاف أن "هذه الاحكام تأتي استنادا لأحكام المادة ‏52 /1 / أ، ب من قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004".

