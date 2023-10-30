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السجن المؤبد بحق 4 تجار مخدرات في محافظتين

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "المدان الاول ألقي القبض عليه في محافظة واسط وبحوزته (2,100) كيلو غرام من مادة المثيل امفيتامين المخدرة، فيما ألقي القبض على المدانين الثلاثة في محافظة بغداد".

وأضاف أن "الاحكام بحقهم تأتي استناداً لإحكام المادة 28/ اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 من قانون العقوبات".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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