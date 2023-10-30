الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 64 فلسطينيا من الضفة الغربية

ياسر رشاد - القاهرة -

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الاثنين، 64 فلسطينيًا من عدة مناطق فى الضفة الغربية المُحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت 21 شخصًا، بينهم فتاة وأربعة أسرى مُحررين، من مُحافظة رام الله والبيرة الواقعة وسط الضفة، فيما جرى اعتقال 13 من محافظة "الخليل" الواقعة جنوب الضفة.

ومن مدينة القدس وسط الضفة، اعتقل جنود الاحتلال 11 شخصًا من بينهم طفل، فيما جرى اعتقال ثمانية من "نابلس" شمالا.

وفي بيت لحم الواقعة إلى الجنوب من القدس، اعتقل جنود الاحتلال 8 أشخاص بعد أن داهموا منازلهم وقاموا بتفتيشها.

وفي طولكرم، الواقعة شمال غرب الضفة، اعتقل جيش الاحتلال شابين كما جرى اعتقال شاب من مدينة قلقيلية القريبة من طولكرم.

من جهة أخرى، اقتحم عشرات المُستوطنين، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر بالمدينة المُحتلة إن مُستوطنين اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدَّوا طقوسًا تلمودية في مُحيط مُصلى الرحمة.

وفي السياق ذاته، شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية في مُحيط المسجد، وأوقفت الطلاب عند أبوابه وفتشتهم، وأعاقت وصولهم إلى المدارس.

وينفذ المُستوطنون اقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى المبارك، في مُحاولة لفرض أمر واقع والسيطرة عليه، وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة "الخليل"، منذ المذبحة التي ارتكبها المتطرف اليهودي باروخ جولدشتاين عام 1994.