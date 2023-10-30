الفالح: ارتفاع متوسط الأعمار بالسعودية إلى 78 عاما

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المهندس خالد الفالح وزير الإستثمار السعودى ارتفاع متوسط الأعمار بالمملكة إلى 78 عاما ، وقال فى الجلسه الإفتتاحيه لملتقى الصحة العالمى الذى بدأ أعماله أمس الأحد بالرياض أنه على الرغم من ارتفاع المتوسط إلى أن الخطه المستقبليه تسعى للوصول إلى متوسط أعمار اليابان الذى يصل إلى 85 عاما ، وأن تحقيق هذا الهدف يتطلب مزيد من الإستثمار فى الوقايه قبل العلاج .

وأعلن الفالح إنفاق أكثر من %15 من الميزانية على قطاع الصحه ،وقال أن والقطاع الخاص أثبت كفاءه فى تقديم وإدارة المنظومه الصحيه أكثر من الحكومة .

كان وزير الصحة السعودي فهد بن عبدالرحمن الجلاجل قد افتتاح أمس ملتقى الصحة العالمي تحت شعار "استثمر في الصحة"، بحضور عددٍ من أصحاب المعالي والمسؤولين والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات في القطاع الصحي، وبمشاركة 300 شركة محلية وعالمية متخصصة في المجالات الصحية.

وقال الجلاجل في كلمته، أن الملتقى يهدف إلى الوصول لمجتمع حيوي يحقق صحة أفضل، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي. ومواكبة الابتكارات والتقنيات الطبية التي تسهم في تعزيز الصحة العامة، وأعلن توقيع عدد من الإتفاقيات على هامش الملتقى بالإضافه إلى العديد من الإطلاقات والفرص الاستثمارية الواعدة.