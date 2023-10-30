ضبط متهمين بسرقة طيور الحبار من داخل محمية طبيعية بمطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية خفيرين خصوصيين- مقيمان بدائرة قسم شرطة الحمام بمديرية أمن مطروح؛ لقيامهما بسرقة عدد من طيور الحبار من داخل محمية طبيعية "كائنة بدائرة قسم شرطة الحمام" -تابعة لإحدى الشركات محل عمل أحد المتهمَين.

بمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة وقررا بقيامهما ببيع الطيور لـ مالك مكتب استيراد وتصدير- مقيم بمدينة مطروح "حسن النية"، باستدعاء الأخير قرر شرائه لتلك الطيور ونفى علمه بكونها من متحصلات واقعة سرقة، تم بإرشاده ضبط 30 طائر وأضاف بنفوق الباقين أثناء عملية النقل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتى ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.