غدا آخر يوم لإتاحة فتح الحسابات مجانا بالبنوك ضمن فعالية يوم الادخار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

تختتم البنوك غدا الثلاثاء مشاركتها في فعالية فتح الحسابات المصرفية مجانا بدون احتساب مصروفات إدارية أو حد أدنى للرصيد للعملاء الجدد بمناسبة انتهاء فعالية يوم الادخار العالمي إحدى فعاليات البنك المركزي بمبادرة الشمول المالي التي تعني بفتح حساب مصرفي لكل مواطن.

ويعني هذا أن البنوك ستعود مجددا إلى تطبيق مصروفات فتح الحسابات للعملاء الجدد بداية من يوم الأربعاء القادم مع انتهاء فعالية مجانية الحسابات التي بدأت من منتصف الشهر الجاري مع التزام العميل بالحد الأدنى للرصيد.

كانت البنوك أعلنت مشاركتها في فعالية يوم الادخار العالمي واحدة ضمن 6 فعاليات موزعة على مدار العام في مبادرة الشمول المالي التي أطلقها البنك المركزي قبل 5 سنوات لتحفيز البنوك على جذب غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي.

وتتضمن هذه الفعاليات: اليوم العربي للشمول المالي في أبريل، واليوم العالمي للمرأة في مارس، واليوم العالمي للشباب في أغسطس، واحتفالية عيد الفلاح في سبتمبر، واليوم العالمي للادخار في أكتوبر، واليوم العالمي لذوي الهمم في ديسمبر.

ويقدم "الخليج 365" في السطور التالية تفاصيل الخدمات المقدمة من البنوك مجانا مع قرب انتهاء الفعالية غدا الثلاثاء.

- فتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف وبدون حد أدنى.

- إصدار البطاقات المدفوعة مقدما / البطاقات المدينة (الكريدت كارد) للعملاء وتشجيعهم على تفعيلها واستخدامها في معاملات الشراء.

- تشجيع عملاء المحافظ الإلكترونية على تفعيل محافظهم واستخدامها.

- الاشتراك في خدمة الإنترنت والموبايل البنكي مجانا.

- تقديم ورعاية أنشطة التثقيف المالي لجميع الفئات.

- طباعة النشرة التعريفية الخاصة بالشمول المالي وتوزيعها على العامة.

- عمل تغطية إعلامية للحدث عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي والإعلان عن الأنشطة بالوسائل الإلكترونية لكل بنك.

- إرسال رسائل نصية تعريفية لعملاء شركات الاتصالات للتعريف بالفعاليات والإعلان عن قيام البنوك بفتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف.

- السماح للبنوك بالتواجد خارج فروعها خلال الفترة المذكورة وعرض المنتجات المصرفية الملائمة، على أن يتم إحاطة قطاع الشئون المصرفية بالبنك المركزي بأماكن التواجد.