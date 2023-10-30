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سقوط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بقيمة 750 ألف جنيه في القليوبية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، القبض على عناصر بؤرة إجرامية تخصصت في الإتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهم أسلحة نارية وذخائر، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 750.000 ألف جنيه تقريباً.
ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط 3 عناصر إجرامية، لهم معلومات جنائية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم وإدارتهم بؤرة إجرامية وحيازتهم الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة للدفاع عن نشاطهم مُتخذين من دائرة مركز شرطة شبين القناطر بمديرية أمن القليوبية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي .
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم كمية لمخدر الهيدرو وزنت 5 كيلو جرام – عدد 32 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3,200 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين وزنت 3 كيلو جرام – كمية لمخدر الأيس "شابو" – 2 بندقية آلية – 3 خزينة – عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – 2 دراجة نارية – 4 سلاح أبيض – ميزان حساس، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار واستخدامهم الأسلحة النارية للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة .
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 750.000 ألف جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
جاء ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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