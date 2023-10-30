شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار هشام هلال ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة أمام مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، إن رئيس حزب مصر الحديثة أخطره باختيار النائب هشام هلال عبد النعم ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب أمام المجلس بدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الثالث، وذلك عملا بالمادة 105 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وتنص المادة"105" من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يُخطر كل حزب سياسي يمثله ثلاثة نواب أو أكثر وكل ائتلاف برلماني رئيس المجلس كتابة، في بداية كل دور انعقاد عادي، باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب أو الائتلاف من أعضاء المجلس.

"وعلى الحزب أو الائتلاف أن يخطر رئيس المجلس كتابةً بكل تغيير فى هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه".