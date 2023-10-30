شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب يطالب أعضاء المجلس الالتزام باللائحة: ستطبق بكل حذافيرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس النيابي الالتزام بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب والصادرة بقانون، وعدم الخروج عليها، مؤكداً تطبيقها بكل حذافيرها.

وشدد "جبالي" علي أهمية عدم الخروج في حديث النواب عن مشروع القانون المعروض وإلا سيغلق مكبر الصوت تلقائيا، داعيا أيضا إلي الإلتزام بمدة الحديث، وذلك بواقع دقيقتان للنائب و3 دقائق لرؤساء اللجان ورؤساء الهيئات البرلمانية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية عن مشروع قـانون مُقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومشروع قـانون مُقدم من النائبة أمل زكريا وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، يتمتع فيه بالشخصية الاعتبارية المستقلة وفقاً لأحكام الدستور، من خلال إعادة تنظيم المجلس القائم دون إنشاء مجلس جديد وبما يتماشى مع الأهداف والتطلعات المحلية والدولية ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية واستكمالاً للمسار التنموى الذى يرسخ للجمهورية الجديد.

واوضح التقرير أن مشروع القانون يأتى تنفيذا للدستور الذى نص على وجوب إصدار قانون خاص بالمجالس القومية المستقلة، وبالفعل صدرت قوانين خاصة ببعص المجالس القومية منها القانون رقم 30 لسنة 2018 الخاص بتنظيم المجلس القومي للمرأة، والقانون رقم 11 لسنة 2019 الخاص بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أن الأمر تأخر كثيرا بالنسبة للمجلس القومي للطفولة والأمومة.

وأشار تقرير اللجنة الى أن مشروع القانون يهدف أيضا إلى تنفيذ ما جاء فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أصدرها رئيس الجمهورية عام 2021 فى المحور الثالث الخاص بحقوق الطفل والمتضمنة العديد من التحديات والنتائج المستهدفة المرتبطة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، والذي يُعد وجوده مستقلا وفق قانون خاص لازماً لتنفيذها.