شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على مادة تحدد أهداف المجلس القومى للطفولة والأمومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، على المادة (2) من مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، والتي تنظم أهداف المجلس.

وجاء نص المادة بعد موافقة المجلس عليها كالتالي:

مادة (2)

يهدف المجلس إلى وضع رؤية متكاملة للطفولة والأمومة لتحقيق العدالة الاجتماعية، والمساواة وعدم التمييز، وتكافؤ الفرص، وتجفيف منابع الفقر والعوز، من أجل ضمان حقوق الأطفال والأمهات، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها، وفقا لأحكام الدستور، وفي ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر.

ووافق المجلس على اقتراح من الحكومة ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بحذف عبارة "وتنشر فى الجريدة الرسمية" في نهاية المادة.