أفادت "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، بـ"أنّنا استهدفنا آليّتَين إسرائيليّتَين متوغّلتَين شرق حي الزيتون، بقذائف "الياسين 105". وكانت قد أعلنت "​كتائب القسام​"، في وقت سابق اليوم، "أنّنا قصفنا مستعمرة "نتيفوت" وأسدود المحتلّة برشقة صاروخيّة، ردًّا على استهداف المدنيّين".

كانت هذه تفاصيل خبر "كتائب القسام": استهدفنا آليتين إسرائيليتين متوغلتين شرق حي الزيتون بقذائف "الياسين 105" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.