الكرملين: أحداث داغستان نتيجة للتدخل الخارجي وتأثير المعلومات

أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتلقى تقارير حول الوضع في داغستان من هيئة الأمن الفدرالية ومن حاكم الجمهورية.

وفي الإفادة اليومية لبيسكوف حيث تابع تعليقا على اقتحام مطار محج قلعة، عاصمة جمهورية داغستان الروسية، بأن "تلك الأحداث هي إلى حد كبير نتيجة للتدخل الخارجي، بما في ذلك تأثير المعلومات".

وأشار بيسكوف إلى أن "بوتين سيعقد اجتماعا، اليوم عن بعد، لمناقشة محاولات الغرب استغلال الأحداث في الشرق الأوسط لتقسيم المجتمع، حيث سيحضر الاجتماع جميع رؤساء الأجهزة الأمنية ورئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، ووزير الخارجية سيرغي لافروف ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف".