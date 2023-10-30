اجتماع لنواب بيروت- الدائرة الأولى في مجلس النواب عرض لشؤون العاصمة

عقد نواب بيروت- الدائرة الاولى اجتماعا في مجلس النواب، حضره : غسان حاصباني ، نديم الجميل، نقولا الصحناوي، جان طالوزيان، اغوب ترزيان،جهاد بقرادوني ومحافظ بيروت القاضي مروان عبود . وجرى التداول في شؤون العاصمة.

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