اكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب في إتصال هاتفي مع وزيرة خارجية أوستراليا بينيلوبي وونغ ان "التهديد الاسرائيلي بضرب وتدمير لبنان لا يفيد".
وسأل بوحبيب : "كيف تستفيد اسرائيل من القتل الجماعي للمدنيين الفلسطينيين؟ الا يزيدهم ذلك رغبة بالقيام بردة فعل والدفاع عن انفسهم؟" مؤكدا على" ضرورة ان تتوقف الحرب الاسرائيلية ".
وكشف بوحبيب انه "توافقت مع وزيرة خارجية أوستراليا على ضرورة دعم المسار الدبلوماسي للوصول الى حل الدولتين".
كانت هذه تفاصيل خبر بوحبيب أكد في اتصال مع وزيرة خارجية أستراليا أن التهديد الاسرائيلي بتدمير لبنان لا يفيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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