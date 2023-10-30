الامانة العامة لمجلس الوزراء: ميقاتي بصدد الدعوة لعقد جلسة وزارية

أعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء أن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بصدد الدعوة لعقد جلسة وزارية للبحث في البنود متعلقة بمواضيع ضرورية، وعددها 18.

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