وزير الأشغال بحث مع سفير الفيليبين في تفعيل اتفاقية خط الطيران المدني بين البلدين

التقى وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، في مكتبه في الوزارة، سفير الفيليبين في لبنان رايموند بالاتبات، وتمّ البحث في الأوضاع والتّطوّرات العامّة في لبنان والمنطقة، وفي الإجراءات الّتي يمكن من خلالها تفعيل اتفاقيّة خطّ الطيران المدني بين لبنان والفيليبين، الموقّعة عام 1968.
وأكّد حميّة أنّ "ما تمّ اتخاذه من إجراءات وتدابير من قبل الوزارة في المرافق التّابعة لها، إن على صعيد المطار أو المرافئ، يأتي في سياق الاستعدادات الّتي تقوم بها للتّعاون مع كلّ البلدان في القضايا الّتي تُعنى بها الوزارة، والّتي من بينها الفيليبين كدولة صديقة للبنان"، مشيرًا إلى أنّ "ذلك ينسحب على كلّ المراحل والظّروف العاديّة والطّارئة أو الاستثنائيّة الّتي قد تستجدّ في لبنان والمنطقة".
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