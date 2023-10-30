«المقــ . ــاومة أجبرتها على التراجع».. حكومة غزة تنفي توغل الدبابات الإسرائيلية في الأحياء السكنية بالقطاع

الشارقة - اميمة ياسر -

سلامة معروف، نفى رئيس المكتب الإعلامي لحكومة غزة، اليوم الاثنين، توغل الجيش الإسرائيلي في الأحياء السكنية بالقطاع.

وأعلن "معروف"، في بيان له نقلته قناة "روسيا اليوم"، أن الجيش الإسرائيلي لم يحقق أي تقدم بري داخل الأحياء السكنية بقطاع غزة، موضحا أن بضع دبابات توغلت حتى شارع صلاح الدين الرئيسي، والذي يفصل شمال القطاع عن جنوبه، وأن فصائل المقاومة أجبرتها على التراجع.

وأضاف "معروف": "خلافا لحديث الاحتلال لا يوجد أي تقدم بري داخل الأحياء السكنية في قطاع غزة بشكل قاطع".

وتابع: "ما جرى على شارع صلاح الدين هو توغل بضع دبابات لجيش الاحتلال وجرافة انطلاقا من المنطقة الزراعية المفتوحة بمنطقة جحر الديك"، مشيرا إلى أن "هذه الآليات قامت باستهداف سيارتين مدنيتين على شارع صلاح الدين، وإحداث تجريف في الشارع قبل أن تجبرها المقاومة على التراجع".

يأتي هذا بعد معلومات نشرتها وكالة "فرانس بريس"، نقلا عن شهود عيان، بأن دبابات إسرائيلية دخلت اليوم الاثنين حيا على أطراف مدينة غزة، وقطعت الطريق الرئيسي بين شمال القطاع وجنوبه.

وقال شهود العيان إن الدبابات وصلت إلى أطراف حي الزيتون في مدينة غزة.

وقال أحد الشهود: "قطعوا شارع صلاح الدين وهم يطلقون النار باتجاه أي سيارة تمرّ هناك".