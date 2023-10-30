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"الأمم المتحدة" ترحب بعقد محادثات بين الجيش السوداني والدعم السريع في جدة

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واس - واشنطن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - رحبت بعثة الأمم المتحدة في السودان باستئناف المحادثات بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في جدة بالمملكة العربية ، مؤملة بأن تؤدي هذه الجولة الجديدة من المفاوضات إلى تنفيذ إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان- الموقع في مايو- والوقف الشامل لإطلاق النار.

وأكّدت البعثة أنها ستواصل العمل مع الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي والإيجاد لدعم جهود الوساطة الجارية؛ من أجل التوصل إلى حل سلمي ووقف الصراع في السودان.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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