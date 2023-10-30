شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمم المتحدة" ترحب بعقد محادثات بين الجيش السوداني والدعم السريع في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحبت بعثة الأمم المتحدة في السودان باستئناف المحادثات بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في جدة بالمملكة العربية السعودية، مؤملة بأن تؤدي هذه الجولة الجديدة من المفاوضات إلى تنفيذ إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان- الموقع في مايو- والوقف الشامل لإطلاق النار.

وأكّدت البعثة أنها ستواصل العمل مع الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي والإيجاد لدعم جهود الوساطة الجارية؛ من أجل التوصل إلى حل سلمي ووقف الصراع في السودان.