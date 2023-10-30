شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع مانشستر يونايتد: هالاند نجح في قتلنا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام جوني إيفانز مدافع مانشستر يونايتد، بالتعليق على هزيمة فريقه أمام نظيره مانشستر سيتي، في منافسات الدوري الإنجليزي.

وتعرض مانشستر يونايتد للهزيمة أمام مانشستر سيتي، بثلاثية نظيفة، في منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي.

ونشرت شبكة "مانشستر إيفننج نيوز" الإنجليزية، تصريحات لـ إيفانز: رأيي؟ لست متأكدًا تمامًا، من الواضح أننا نشعر بخيبة أمل من النتيجة وبذلنا الكثير من الجهد في الشوط الثاني لمحاولة العودة.

وتابع: عندما كانت النتيجة 2-0، أتيحت لنا فرصة مع راشفورد للقيام بذلك، لكننا نشعر بخيبة أمل لأننا لم نخلق الكثير من الفرص في الشوط الثاني.

وأضاف: قرار ضربة الجزاء مخيب للآمال، أنت ترى ذلك كثيرًا في منطقة الجزاء وأنا لا أعتقد أن راسموس كان ممسكًا بقميص لاعب الخصم.

وأشار: كانت لديه ذراع واحدة عليه، وهو ما يفعله المدافعون كثيرًا، الحكم كان في موقف صعب بعدما اُستدعي من قِبل تقنية الفيديو لإخباره بوجود خطأ واضح وملحوظ، يكاد يكون عليه أن يمنحها.

وأكمل: لقد كنت في حيرة من هذا الأمر وأعتقد أن الجميع كانوا هكذا بين الشوطين.

وشدد: ربما كنا متساويين في الشوط الأول من حيث الفرص التي صنعناها وشعرنا بالراحة، أعتقد أن الهدف الثاني كان الأكبر (من حيث التأثير)، وسرعان ما قُتلنا في الشوط الثاني لأننا كنا متأخرين بهدفين.

وأتم: حصل راشفورد على فرصته، ولو سكنت الشباك، لتغير الزخم قليلًا، أعتقد أنه بمجرد أن بدأوا في تمرير الكرة، أصبحنا مفككين منحيث ضغطنا وأصبحنا عاطفيين بعض الشيء.