غزة.. نحو 30 ألف شهيد وجريح والمقاومة تهاجم دبابات الاحتلال شرقي القطاع

ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة في يومه الـ24، إلى نحو 30 ألف شهيد وجريح، بحسب وزارة الصحة في القطاع.



وأعلنت الوزارة في تحديثها الجديد، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 8306، بينهم 3457 طفلاً و2136 امرأة، إضافة إلى 21048 مصاباً.



وصباح اليوم، توغلت قوة من دبابات وجرافات الاحتلال إلى شارع صلاح الدين شرقي قطاع غزة، قبل أن تتصدى لها المقاومة وتجبرها على الانسحاب، فيما تتواصل الاشتباكات البرية العنيفة في مناطق شرق وشمال القطاع.



وقال مكتب الإعلام الحكومي في غزة إنه "لا تقدم برياً داخل الأحياء السكنية في قطاع غزة"، مضيفاً أن ما جرى في شارع صلاح الدين هو توغل بضع دبابات وجرافات من منطقة زراعية فارغة.



وأضاف المكتب أن دبابات الاحتلال استهدفت سيارتين مدنيتين في الشارع وجرفت أجزاء منه، قبل أن تجبرها المقاومة على التراجع، مشيراً إلى أنه "لا يوجد حالياً أي تواجد لآليات الاحتلال في الشارع، وعادت حركة المواطنين لطبيعتها".



وأوضح المكتب أن ما جرى يظهر أن "جيش الاحتلال لا يستطيع التواجد في أي منطقة داخل قطاع غزة تحت ضربات المقاومة، حتى لو كانت منطقة زراعية مفتوحة" معتبراً أن الاحتلال يحاول "رسم صورة غير حقيقية لتواجد جنوده بمناطق داخل القطاع".



العربي الجديد

