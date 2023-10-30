نائبة بايدن توضح: هل ترسل أمريكا قوات قتالية لـ إسرائيل أو غزة؟

الشارقة - اميمة ياسر -

أكدت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة لا تنوي على الإطلاق إرسال قوات إلى إسرائيل أو فلسطين.

وجاء ذلك خلال مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" المذاع عبر قناة "CBS" الأمريكية.

وردا على سؤال حول إمكانية جر القوات الأمريكية إلى حرب فى المنطقة، قالت "هاريس": ليس لدينا على الإطلاق أى نية أو أى خطط لإرسال قوات قتالية إلى إسرائيل أو غزة.

وكررت نائبة الرئيس الأمريكي موقف إدارة بايدن بأن إسرائيل لديها "الحق فى الدفاع عن نفسها"، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الفلسطينيين يستحقون إجراءات متساوية من الأمن والأمان، كما تحدثت هاريس عن ضرورة التفريق بين الفصائل والمدنيين الفلسطينيين.

وأضافت أن الفلسطينيين يستحقون إجراءات متساوية من الأمن والأمان وتقرير المصير والكرامة، وكنا واضحين للغاية بشأن ضرورة احترام قواعد الحرب وضرورة تدفق المساعدات الإنسانية.

وشددت كامالا هاريس على الصلة بين أوكرانيا وإسرائيل فى الحرب التى تخوضها كل منهما، نافية الإشارة إلى أن الحرب فى الشرق الأوسط يمكن أن تضع أوكرانيا فى الخلفية، قائلا إن هذا ليس بالنسبة لأمريكا.

وأشارت نائبة الرئيس الأمريكي إلى أن واشنطن تظل ملتزمة تجاه أوكرانيا مثلما كانت دائماـ من أجل السماح بمساعدات إضافية للدفاع عن نفسها ضد ما وصفته بالعدوان الروسى.