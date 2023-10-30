شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل: وفاة فتاة ألمانية احتجزتها «حماس» في «هجوم 7 أكتوبر» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، الاثنين، «وفاة ألمانية إسرائيلية خطفتها حركة حماس من مهرجان للموسيقى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وتجولت بها في أنحاء قطاع غزة».

وقال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ لصحيفة بيلد الألمانية: «يؤسفني حقاً أن أبلغكم أننا تلقينا الآن أنباء تؤكد وفاة شاني نيكول لوك».

وأضاف: «ما رأيناه على الحدود بين غزة وإسرائيل يتجاوز مذبحة بكثير. رأينا مجزرة».

وكانت لوك (23 عاماً)، «واحدة من عشرات الأشخاص الذين احتجزتهم حماس خلال هجوم على الجيش والمدنيين الإسرائيليين، أسفر عن مقتل 1400 شخص، معظمهم من المدنيين».

ولم تعلق حماس لرويترز على مصير لوك. ولم تتضح بعد ظروف وفاتها.

وأكدت الحكومة الألمانية، الاثنين، وفاة أحد مواطنيها، لكنها لم تقدم تفاصيل.

وقال مصدر من العائلة لرويترز، إنه «تم العثور على جزء من جثة مطابق للحمض النووي للوك».