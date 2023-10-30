شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على جثتين على متن قارب يقل 200 مهاجر قبالة «الكناري» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مدريد - (أ ف ب)

عثر على جثتي مهاجرين، خلال عملية إنقاذ قارب على متنه 209 أشخاص، الاثنين، قبالة جزيرة تينيريفي الإسبانية في أرخبيل الكناري، على ما أعلنت عناصر الإغاثة الإسبانية.

عثر على «شخصين ميتين» أثناء عملية إنقاذ قارب للمهاجرين، على بعد 15 كيلومتراً جنوب تينيريفي، قبالة سواحل شمال غرب إفريقيا، وعلى متنه 209 أشخاص، من بينهم 154 رجلاً، و21 امرأة، و34 قاصراً، على ما قال متحدث باسم الإنقاذ البحري لوكالة فرانس برس.

وأشار رجال الإنقاذ إلى أن الأشخاص الآخرين الذين كانوا على متن القارب ليسوا «في صحة جيدة».

ولم تتوفر لدى السلطات أي معلومات إضافية عن هوية هذين الشخصين أو عن سبب وفاتهما.

أظهرت الصور التي قدمها عناصر الإنقاذ، والتي التقطت أثناء عملية الإغاثة في البحر، زورقاً طويلاً مكتظاً بالمهاجرين، يرفع بعضهم ذراعيه نحو السماء.

تم نقل المهاجرين إلى ميناء لوس كريستيانوس في تينيريفي؛ حيث وصلوا نحو الساعة 10:20 (9:20 بتوقيت غرينتش).

ازدادت في السنوات الأخيرة محاولات المهاجرين عبور الأطلسي من غرب إفريقيا إلى أرخبيل الكناري، بعد تشدد السلطات في التصدي للهجرة غير النظامية عبر البحر المتوسط. ويُعرف المحيط الأطلسي بتياراته القوية التي تجعل محاولات عبور كهذه بغاية الخطورة.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا غوميز بنظيره السنغالي صديقي كابا في دكار الاثنين، لبحث هذا الموضوع.

وبحسب أحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية الإسبانية، وصل 23537 مهاجراً إلى جزر الكناري، في الفترة منذ بداية العام حتى 15 تشرين الأول/ أكتوبر، أي بزيادة 79% على الفترة نفسها من 2022.