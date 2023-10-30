شكرا لقرائتكم خبر عن «حماس» تبث فيديو لـ3 نساء رهائن يطالبن نتنياهو باتفاق لتبادل الأسرى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قطاع غزة - (أ ف ب)

بثت حركة حماس، الاثنين، مقطع فيديو تظهر فيه ثلاث نساء قلن إنهن من الرهائن، الذين تحتجزهم منذ الهجوم الذي شنته على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

ولم يتسنَّ التحقق من صحة الفيديو الذي جاء تحت عنوان «عدد من الأسرى الصهاينة في غزة يوجهون رسالة إلى (بنيامين) نتنياهو وحكومته». ويمكن رؤية امرأة في الفيديو تطالب نتنياهو بالعمل على اتفاق لتبادل الأسرى مع حماس.

واندلعت اشتباكات على الحدود الشمالية لقطاع غزة بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلين من حركة «حماس»، الأحد. وفي اليوم الـ 23 من الحرب، قال الجيش الإسرائيلي، إن قواته توسع عملياتها البرية في غزة؛ حيث ارتفعت حصيلة الضحايا إلى أكثر من 10 آلاف قتيل ومفقود، وأظهرت العودة التدريجية للإنترنت حجم الدمار الذي أحدثه القصف الإسرائيلي خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وأعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن مقاتليها خاضوا «اشتباكات عنيفة» مع الجيش الإسرائيلي المتوغل في شمال غرب قطاع غزة. وأكدت أن «دبابتين للقوات المتوغلة شمال غرب غزة قد اشتعلت النيران فيهما».