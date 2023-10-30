33 شاحنة مساعدات إنسانية تدخل غزة

القاهرة ـ ا.ف.ب: دخلت 33 شاحنة محمَّلة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزَّة أمس الأول عبر معبر رفح الحدودي مع مصر حسبما أفاد مكتب الأُمم المُتَّحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

وذكر المكتب الأُممي أنَّ هذه أكبر قافلة تدخل القطاع الفلسطيني المحاصر منذ الاستئناف المحدود لتسليم المساعدات الإنسانية في 21 أكتوبر.

وقال المكتب في تقريره اليومي «على الرغم من أنَّ هذه الزيادة مرحب بها، إلَّا أنَّ هناك حاجة إلى حجم أكبر بكثير من المساعدات بشكل منتظم لتجنب مزيدٍ من التدهور في الوضع الإنساني المتردي، بما فيها الاضطرابات المدنية».

وشدَّد التقرير على أنَّ «الإدخال الطارئ للوقود لتشغيل المعدَّات الطبية ومرافق المياه والصرف الصحي أمر ضروري على وجْه التحديد».

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