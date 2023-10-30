شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على اتفاقية دولية تدعم "التعليم والصحة" بـ500 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على اتفاقية قرض بقيمة 500 مليون دولار موجهة لمشروعات تنموية في التعليم والصحة، من بنكى دويتشه الألماني والمؤسسة العربية المصرفية ABC لصالح وزارة المالية بضمان «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار» بهدف تمويل وإعادة تمويل مشروعات مدرجة بالموازنة العامة حتى نهاية العام المالى الجارى، لتتوافق مع المعايير البيئية والاجتماعية والاستدامة.

واستعرض النائب محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الاتفاقية، قائلا: "القرض الدولاري، سيوزع مناصفة بين البنكين بواقع 250 مليون دولار لكل منهما، على أن يكون لمدة 7 سنوات منها فترة سماح بواقع عامين، بسعر فائدة ثابت لدويتشه، بنك، ومتغير من A.B.C.

وأوضح أن توظف المالية القرض لتطوير كفاءة بعض الفصول المدرسية وتجهيز منشآت التأمين الصحى الشامل، ومستشفيات حياة كريمة، وتطوير نقاط الإسعاف وشراء وسائل نقل وتأهيل المراكز الطبية المتخصصة، مؤكدا أنه سوف يتم توجيه هذا التمويل لمشروعات مدرجة بمشروعات للعام المالي2022/2022 و2023/2024.